Шутник с «коронавирусом» заставил самолет вернуться в аэропорт

Один из пассажиров, летящих на борту канадского самолета, спровоцировал пилота на возвращение в аэропорт из-за неудачной шутки о коронавирусе, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА «Новости», в местной полиции пилот резко решил развернуть самолет, который направлялся из канадского Торонто на Ямайку.

Сразу после взлета один из мужчин, летевший в лайнере, вскочил с места и заявил, что недавно вернулся из Китая, где подхватил новую форму пневмонии, которая сейчас признана ЧС мирового масштаба.

Главному пилоту рассказали о выходке пассажира – после чего тот решил сразу вернуться в аэропорт.

При приземлении выяснилось, что молодой человек просто «неудачно пошутил». Через месяц его ждет суд. Кроме того, хулиган должен будет выплатить ущерб за срыв рейса.

Напомним, что на сегодняшний день число заболевших опасной пневмонией достигло 17 тысяч человек, почти 500 пациентов скончались.