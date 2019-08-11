Волонтеры чудом спасли старушку, которая уже начинала терять сознание, сообщает DEITA.RU.



Волонтеры спасли 83-летнюю жительницу села Сита Хабаровского края от нападения медведя. Женщина стояла по пояс в ручье и сражалась с хищником.

Как сообщает издание ИА «Хабаровский край сегодня», почти двое суток пенсионерки не было дома. Родственники рассказали полиции и волонтерам, что женщина ушла в лес по грибы и не вернулась. К концу вторых суток глубокой ночью ее обнаружили в ручье. Женщина рычала на медведя, пытаясь отогнать его. Зверь ходил вокруг старушки кругами.

Волонтеры рассказали, что заметили старушку случайно, когда уже собирались завершать ночные поиски. Если бы они не нашли ее, до утра женщина бы не дожила. Медведя отогнали, а пенсионерку на джипе отвезли в больницу. По пути она несколько раз теряла создание от холода и потери сил.

К постам об этой истории сотни пользователей соцсетей оставляют комментарии. Всех удивляет внутренняя сила женщины, которая не сдалась.

Елена Миронова