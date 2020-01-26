Си Цзинпинь: Коронавирус распространяется ускоренными темпами

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об ускоренных темпах распространения нового коронавируса и назвал ситуацию сложной, сообщает DEITA.RU по материалам «Синьхуа».

Как пишет китайское агентство, об этом глава Китая заявил на совещании постоянного комитета Политбюро ЦК КПК по вопросам профилактики и контроля за распространением нового типа коронавируса. Си Цзиньпин призвал китайских коммунистов активно участвовать в решении проблемы. По итогам совещания принято решение создать руководящую группу партии, которая будет координировать работу по профилактике и борьбе с новым видом заболевания.

Сейчас Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа. Как отмечает China Daily, уже удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма.

Наивысший уровень ЧС объявлен в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек: Хубэй, Пекин, Шанхай, Чунцин, Тяньцзинь, Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, в Синьцзян-Уйгурском и Гуанси-Чжуанском автономных районах.

По данным Минздрава России по состоянию на вечер 25 января ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения новым вирусом в нашей стране нет.

Дмитрий Санников