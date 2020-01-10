Си Цзиньпин объявил о новой "чистке"

В Китае прошло заседание съезда КПК, на котором подвели итоги внутрипартийной воспитательной работы, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Синьхуа», центральное место на съезде партии занял секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, напомнив присутствующим, что партия должна оставаться верной своей первоначальной цели, не забывать о своей миссии, и чтобы ее работа находила отражение в сердцах обычных китайцев.

Он призвал всеми силами убирать все, что ослабляет и чернит партию, а также удалять все, что подрывает ее здоровье. А всем опасностям, которые, подрывают и расшатывают ее необходимо противостоять.

Свою речь он попросил присутствующих считать отправной точкой для последующих реформ проводимых внутри партии.

Коммунистическая партия Китая была образована в 1921 году, благодаря Коминтерну, который образовал в 1919 году Владимир Ленин. Основным политическим направлением партии является построение социализма, в Китае оно было сформировано под национальные идеи, где появился китайский социализм, включающий в себя частично рыночные отношения.

Напомним, что на протяжение последнего года на международном рынке произошли потрясения, началась торговая война между США и Китае, отголоски этого противостояния затронули многие страны мира.

Иван Юрьев