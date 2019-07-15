За блогерами на золоотвал потянулись все, кому не лень, сообщает DEITA.RU.



Руководство ТЭЦ-5 в Новосибирске приняло решение поставить пост охраны и камеры возле озера золоотвала. Именно это озеро стало популярным буквально во всем мире из-за своего красивого бирюзового цвета.

Сибирские Мальдивы ненадолго стали местом для модных фотосессий. Молодые люди стояли у воды и даже ныряли в нее. Тем временем, руководство ТЭЦ сообщило о том, что это опасно: озеро – это производственная площадка особо опасного объекта.

Елена Миронова