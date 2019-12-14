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Сибирские морозы ударят по Приморью
Синоптики озвучили прогноз погоды на следующую неделю,
сообщает DEITA.RU.
Что будет с погодой в Приморье на следующей неделе, уже сказали синоптики. Подробный прогноз погоды уже опубликован на портале «Примпогода».
Так, рабочая неделя начнется с оттепелей: днем на большей территории края будет +1…+7 градусов. Однако тепло не продержится регионе долго: уже во вторник циклон из Китая окажет влияние на погоду. Ночью пройдут снегопады, похолодает.
Зима в край вернется уже в среду: холод принесет в себе сибирский антициклон. Сильнее всего температура упадет на юге края.
Елена Миронова