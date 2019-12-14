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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Сибирские морозы ударят по Приморью

погода

Синоптики озвучили прогноз погоды на следующую неделю, сообщает DEITA.RU.

Что будет с погодой в Приморье на следующей неделе, уже сказали синоптики. Подробный прогноз погоды уже опубликован на портале «Примпогода».

Так, рабочая неделя начнется с оттепелей: днем на большей территории края будет +1…+7 градусов. Однако тепло не продержится регионе долго: уже во вторник циклон из Китая окажет влияние на погоду. Ночью пройдут снегопады, похолодает.

Зима в край вернется уже в среду: холод принесет в себе сибирский антициклон. Сильнее всего температура упадет на юге края.

Елена Миронова

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