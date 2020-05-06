Сидеть дома: пляжи, гостиницы и кафе у моря закрывают в Приморье

Тревожная ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Приморье побуждает региональную власть ещё больше ограничивать местных жителей в потенциальных возможностях для отдыха вне своего жилища, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Губернатор края Олег Кожемяко принял решение о закрытии пляжей, а также прекращении работы гостиниц и кафе у моря на период действия режима ограничений, обусловленных эпидемией.

Соответствующее поручение было дано главам всех муниципальных образований региона. Следить за тем, соблюдают ли люди на местах выполнение данного указания будут сотрудники Росгвардии, полиции и МЧС, которые с момента объявления в Приморье режима повышенной готовности уже выписали 3700 административных протоколов за нарушение эпидемиологических правил.

Кожемяко также добавил, что в тех случаях, когда то или иное заведение не прекратит свою работу после получения соответствующих указаний, в его отношении будут приниматься санкции вплоть до запрещения его деятельности на длительный период.

Ранее стало известно, что в связи с высокой заболеваемостью по сравнению с другими муниципалитетами, город Находка с 8 мая будет закрыт на карантин. Въезд и выезд из населённого пункта будет осуществляться строго по пропускам.