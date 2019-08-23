Пробка образовалась на выезде из Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали очевидцы, движение фактически парализовано в районе села Вольно-Надеждинское. «Стоим колом, на паркинг встали», - сообщают автолюбители.

Серьезные дорожные затруднения наблюдаются и в самой столице Дальнего Востока. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» ситуация на дорогах города оценивается в 7 баллов.

Серьезная пробка образовалась на Золотом мосту по направлению движения в центр Владивостока. Традиционно стоит Русская в районе торгового центра «Дружба» в сторону Столетия и на участке кинотеатр «Нептун» — путепровод. Проспект 100 лет Владивостоку в сторону центра также стоит — пробка растянулась на два с половиной километра и начинается в районе остановки «Фабрика Заря».

Лето в этом году выдалось дождливым, как никогда, и сейчас строители стараются в промежутки между ливнями наверстать упущенное. Они, вероятно, уложатся в сроки, предусмотренные контрактом, однако не успеют привести дороги в порядок до начала ВЭФ.



Дмитрий Санников