«Сидите дома»: власти обратились к владивостокцам в связи с непогодой

Мэрия Владивостока призвала горожан не выезжать на личном транспорте в воскресенье, 24 ноября, сообщает DEITA.RU по материалам городской администрации.

Приморские синоптики сообщают об ухудшении погодных условий в предстоящее воскресенье, 24 ноября. Дождь, переходящий в снег и сильный ветер вызовет образование гололеда. В связи с этим власти города просят автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте.

«В этот день лучше воспользоваться общественным транспортом, а при передвижении по пешеходным маршрутам необходимо соблюдать меры предосторожности и позаботиться об обуви. Необходимо выбрать в этот день обувь с нескользящей поверхностью », - советуют специалисты.

В городском штабе по ликвидации последствий непогоды, работающем при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», рассказали, что к непогоде службы готовы. На уборку снега выйдет специализированная техника – трактора-щетки, машины с отвалами, автогрейдеры, машины для нанесения жидких химреагентов и песко-соляной смеси – и дорожные рабочие.

По сообщениям синоптиков ночью 24 ноября во Владивостоке ожидается дождь, переходящий к 4 - 6 утра в дождь со снегом, а с 6 до 10 утра в мокрый снег. Днём ожидается небольшой снег. Днем по сообщениям специалистов сохранятся гололедные явления. Осадки будут сопровождаться сильным ветром.

Дмитрий Санников