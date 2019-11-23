Новости
Глава региона добивается дешевой электроэнергии для дальневосточников
23 Ноябрь 2019, 18:26
Неадекватная мать притесняет инвалида-колясочника
23 Ноябрь 2019, 18:03
«Сидите дома»: власти обратились к владивостокцам в связи с непогодой
23 Ноябрь 2019, 17:31
Владивостокцы требуют изменить новую маршрутную сеть автобусов
23 Ноябрь 2019, 17:18
Путин завел очаровательного друга
23 Ноябрь 2019, 16:28
Корабли для ВМФ из полиэтилена будут делать в России
23 Ноябрь 2019, 16:07
«Убираем свои ведерки»: эвакуаторы вышли на «охоту» во Владивостоке
23 Ноябрь 2019, 15:36
Свидание с совершеннолетней дамой печально закончилось для школьника
23 Ноябрь 2019, 15:18
«Сидите дома»: власти обратились к владивостокцам в связи с непогодой
Мэрия Владивостока призвала горожан не выезжать на личном транспорте в воскресенье, 24 ноября, сообщает DEITA.RU по материалам городской администрации.
Приморские синоптики сообщают об ухудшении погодных условий в предстоящее воскресенье, 24 ноября. Дождь, переходящий в снег и сильный ветер вызовет образование гололеда. В связи с этим власти города просят автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте.
«В этот день лучше воспользоваться общественным транспортом, а при передвижении по пешеходным маршрутам необходимо соблюдать меры предосторожности и позаботиться об обуви. Необходимо выбрать в этот день обувь с нескользящей поверхностью », - советуют специалисты.
В городском штабе по ликвидации последствий непогоды, работающем при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», рассказали, что к непогоде службы готовы. На уборку снега выйдет специализированная техника – трактора-щетки, машины с отвалами, автогрейдеры, машины для нанесения жидких химреагентов и песко-соляной смеси – и дорожные рабочие.
По сообщениям синоптиков ночью 24 ноября во Владивостоке ожидается дождь, переходящий к 4 - 6 утра в дождь со снегом, а с 6 до 10 утра в мокрый снег. Днём ожидается небольшой снег. Днем по сообщениям специалистов сохранятся гололедные явления. Осадки будут сопровождаться сильным ветром.
Дмитрий Санников