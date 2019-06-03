Причиной подорожания табачный изделий станет новый сбор, сообщает DEITA.RU.

Не менее пяти рублей с каждой пачки - так эксперты оценивают масштабы возможного увеличения стоимости сигарет для россиян. Такая плата будет осуществляться за новый экологический сбор с производителей табачной продукции. По предварительным данным, это может привести к подорожанию сигарет примерно на 5%.

В Минздраве уже подтвердили "Известиям", что не возражают против такой меры. Там также заявили, что окурки ежегодно создают до 680 млн тонн мусора в мире. Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия». Необходимость введения нового сбора авторы идеи объясняют воздействием потребления табачной продукции на экологию.