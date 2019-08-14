Признаки того, что пора менять ГРМ, сообщает DEITA.RU.

Чтобы ремень газораспределительного механизма не проворачивался и не разрывался, проверять его нужно регулярно, и менять – при необходимости.

Время замены ремня ГРМ определено производителем. Новый рекомендуется ставить строго к нужному времени, чтобы избежать повреждений авто.

Но есть другие причины посмотреть на ремень и задуматься о его замене. Например, интенсивный выхлоп со звоном или усиленной вибрацией.

Снижение тяги при нажатии на газ – еще один повод для проверки ремня. Топливо так сгорает не полностью, авто «плавает» или грубо идет на холостом ходу, двигатель сбоит.

Проблемный запуск двигателя при любой погоде может сигнализировать о самых разных неполадках, но проверьте и ремень. Если двигатель шумит – тоже. Причиной может быть проблема с механизмом газораспределения. Тогда слышен тикающий звук, снижен уровень масла, двигатель в опасности.

Чаще всего производители просят заменять ремень ГРМ раз в три года или после 60 тысяч км пробега.

Анастасия Туркова