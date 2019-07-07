В жилых домах Пластунского городского поселения Тернейского района устанавливают пожарные извещатели, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Администрацией поселка Пластун на первом этапе программы были закуплены автономные пожарные извещатели для оборудования ими 20 квартир пожилых и социально незащищенных жителей.

В первую очередь устройства появятся у жителей с печным отоплением, чьи дома граничат с лесным массивом.

При установке извещателей сотрудники МЧС России и администрации инструктируют граждан о мерах пожарной безопасности в быту и объясняют правила эксплуатации. За устройством не сложно ухаживать. Стоит только менять батарейки и периодически протирать с него пыль, чтобы оно не приняло пыль за дым.

Работниками администрации Тернейского района проводится системная работа с населением с разъяснением необходимости приобретения и установки в жилых помещениях автономных пожарных извещателей, как одного из самых эффективных средств по предупреждению гибели и травматизма людей от пожаров.

По данным статистики, печное отопление остается в списке самых распространенных причин пожаров не только зимой, но и летом. Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещений и особенно дымовые трубы на чердаке и выше кровли необходимо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.

Дмитрий Санников