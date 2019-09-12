Новости
Сигналы о раке, которые часто игнорируют
12 Сентябрь 2019, 13:30
Появился новый способ мошенничества со счетами
12 Сентябрь 2019, 13:15
Доходы россиян перестанут быть секретом
12 Сентябрь 2019, 13:00
Смертная казнь не за горами? Медведев пригрозил гильотиной
12 Сентябрь 2019, 12:49
Права и свободы человека обсудили в Приморье
12 Сентябрь 2019, 12:46
АЗС закрывают за отказ продавать бензин силовикам
12 Сентябрь 2019, 12:30
Сигналы о раке, которые часто игнорируют
12 Сентябрь 2019, 13:30
Названы три с виду безобидных недомогания, сигнализирующих о наличии раковых клеток в человеческом теле. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.
О возможном раке кожи, по словам медиков, могут сообщать новые родинки и пятна серого, желтого и розового цвета. С подозрением на лишай также необходимо обратиться к врачу.
Увеличение лимфоузлов - «комочки» под шеей, челюстью, в паху и в подмышках, не проходящие более трех недель - серьезный повод задумать о своей здоровье.
Боли в горле без уважительных на то причин (простуды, например), затяжная ангина с рвотой и кашель требуют немедленного посещения онколога. Это первые признаки рака гортани, горла или желудка.
Екатерина Цой