Сигналы о раке, которые часто игнорируют

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врачи, больница, исследование, клиника

Названы три с виду безобидных недомогания, сигнализирующих о наличии раковых клеток в человеческом теле. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

О возможном раке кожи, по словам медиков, могут сообщать новые родинки и пятна серого, желтого и розового цвета. С подозрением на лишай также необходимо обратиться к врачу.

Увеличение лимфоузлов - «комочки» под шеей, челюстью, в паху и в подмышках, не проходящие более трех недель - серьезный повод задумать о своей здоровье.

Боли в горле без уважительных на то причин (простуды, например), затяжная ангина с рвотой и кашель требуют немедленного посещения онколога. Это первые признаки рака гортани, горла или желудка.

Екатерина Цой

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