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Сила обиды – сколько будет стоить моральный вред для россиян
Ассоциация юристов готовит методики по определению степени морального вреда для россиян, сообщает DEITA.RU.
Так, компенсации за моральный вред, как пишет «Российская газета», сегодня довольно малы.
К примеру, рабочий, который во время электромонтажных работ сорвался со стремянки и получил очень серьезные повреждения и ряд операций, получил в качестве компенсации всего пять тысяч рублей. В то же время, владельцы породистого кота, которому грумеры неаккуратно постригли когти и сломали шейку бедра, за моральный вред получили 10 тысяч рублей.
При этом юристы отмечают, что, конечно, случаются и крупные – миллионные выплаты – но они единичны. В основном потеря здоровья или утрата близкого человека «составляет» от 50 до 200 тысяч рублей – в зависимости от случая.
Юристы, таким образом, заявляют о необходимости строго разграничить каждый случай и прописать определенные рамки и правила начисления компенсаций за моральный вред. Сейчас размер таких выплат, по большому счету, находится на совести судьи.
Александра Маслова