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Сила обиды – сколько будет стоить моральный вред для россиян

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Ассоциация юристов готовит методики по определению степени морального вреда для россиян, сообщает DEITA.RU.

Так, компенсации за моральный вред, как пишет «Российская газета», сегодня довольно малы.

К примеру, рабочий, который во время электромонтажных работ сорвался со стремянки и получил очень серьезные повреждения и ряд операций, получил в качестве компенсации всего пять тысяч рублей. В то же время, владельцы породистого кота, которому грумеры неаккуратно постригли когти и сломали шейку бедра, за моральный вред получили 10 тысяч рублей.

При этом юристы отмечают, что, конечно, случаются и крупные – миллионные выплаты – но они единичны. В основном потеря здоровья или утрата близкого человека «составляет» от 50 до 200 тысяч рублей – в зависимости от случая.

Юристы, таким образом, заявляют о необходимости строго разграничить каждый случай и прописать определенные рамки и правила начисления компенсаций за моральный вред. Сейчас размер таких выплат, по большому счету, находится на совести судьи.

Александра Маслова

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