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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Сильнейших кикбоксеров Приморья определили на краевом чемпионате

кикбоксинг

В воскресенье, 26 января, в Лесозаводске завершились Чемпионат и Первенство Приморского края по кикбоксингу, в соревнованиях приняли участие 270 спортсменов, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в краевой федерации кикбоксинга, в этом году соревнования проводились восьмой раз, за эти годы количество спортсменов и их уровень значительно выросли. Тренеры привезли на чемпионат новое поколение молодых ребят, для многих из них эти соревнования стали первыми в жизни.

«С каждым годом растет количсество молодежи, которое принимает участие в соревнованиях, что очень радует. Приморские ребята показывают хорошие результаты на турнирах различных уровней», – подчеркнул президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

На соревнованиях благодарностями были отмечены лучшие судьи и тренеры. Так, грамоты получили судьи Андрей Регер и Денис Калмыков. Среди тренеров правительство Приморья и мэрия города отметили Юрия Бородия, Александра Сашко, Павла Ситдикова, Алексея Черных, Алексея Байнякшина.

Отдельно в федерации отметили, что ребятам стараются привить любовь не только к спорту, но и к родному краю, воспитывая детей примерами Чемпиона мира Александра Захарова и губернатора Приморья Олега Кожемяко, которые занимаются спортом на протяжении всей своей жизни и реализуют спортивные проекты на территории всего региона.

Иван Юрьев

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