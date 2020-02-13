Сильное землетрясение произошло у Курильских островов

В четверг, 13 февраля, в Сахалинской области произошло мощное землетрясение, сообщает ИА DEITA.RU. Толчок произошел около 20.30 по владивостокскому времени.



По данным сервиса USGS, землетрясение было с магнитудой 7. Все произошло в море рядом с островом Итуруп (Сахалинская область, Курильская гряда). Эпицентр находился в 100 километрах от города Курильск.

Как сообщают местные жители, в Курильске в домах трясется мебель. Курильцы выбежали на улицы, ощутив сразу три подземных толчка.

О пострадавших пока неизвестно.