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Сильное землетрясение произошло у Курильских островов
Подробности выясняются
В четверг, 13 февраля, в Сахалинской области произошло
мощное землетрясение, сообщает ИА DEITA.RU. Толчок произошел около 20.30 по владивостокскому времени.
По данным сервиса USGS, землетрясение было с магнитудой 7. Все произошло в море рядом с островом Итуруп (Сахалинская область, Курильская гряда). Эпицентр находился в 100 километрах от города Курильск.
Как сообщают местные жители, в Курильске в домах трясется мебель. Курильцы выбежали на улицы, ощутив сразу три подземных толчка.
О пострадавших пока неизвестно.
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