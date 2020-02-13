telegr wh call

Новости

Сильное землетрясение произошло у Курильских островов

13 Февраль 2020, 21:10

Налоговая нашла работающий способ наказать за аренду квартир

13 Февраль 2020, 20:45

Позаниматься зимними видами спорта в компании приглашают владивостокцев

13 Февраль 2020, 20:30

Prius «потеряли» при выделении типов автолюбителей Владивостока

13 Февраль 2020, 20:15

Эндокринологи рассказали, какие сладости можно есть диабетикам

13 Февраль 2020, 20:00

Новую скидку на ЖКХ предложили в Госдуме

13 Февраль 2020, 19:50

Еще один дальневосточный мэр может повторить судьбу Пушкарева

13 Февраль 2020, 19:45

Зарегистрировать гараж будет проще в 2021 году

13 Февраль 2020, 19:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Сильное землетрясение произошло у Курильских островов

курилы

Подробности выясняются

В четверг, 13 февраля, в Сахалинской области произошло мощное землетрясение, сообщает ИА DEITA.RU. Толчок произошел около 20.30 по владивостокскому времени.

По данным сервиса USGS, землетрясение было с магнитудой 7. Все произошло в море рядом с островом Итуруп (Сахалинская область, Курильская гряда). Эпицентр находился в 100 километрах от города Курильск. 

Как сообщают местные жители, в Курильске в домах трясется мебель. Курильцы выбежали на улицы, ощутив сразу три подземных толчка.

О пострадавших пока неизвестно.

землетр
Источник изображения:

Читайте также:

Плот из льдины за 300 рублей – как спасаются отчаянные рыбаки

Японцы пробрались на Курилы

Забрать Японии все Курилы предложили коммунисты

Елена Миронова

Популярное

Метель и штормовой ветер ожидаются во Владивостоке

Украинец угрожал вооруженным нападением в Большом Камне: СМИ

Более 700 млн рублей потратят на развязку длиной в километр во Владивостоке

Министры нашли способ побороть дефицит билетов в ДФО
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...