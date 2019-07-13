Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу у берегов Японии , сообщает DEITA.RU.

По данным Службы срочных донесений Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло сегодня, 13 июля, в 00:57 по Гринвичу (10:57 во владивостокскому времени.

Эпицентр подземных толчков находился северо-западнее островов Рюкю, примерно в 350 км к северу от города Наха - административного центра префектуры. Очаг стихии залегал на глубине около 237 км.

Данных о возможных пострадавших, разрушениях и об угрозе цунами пока не поступало.

Дмитрий Санников