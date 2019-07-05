Волна сильных дождей накрыла в четверг, 4 июля, Амурскую область, сообщает DEITA.RU по материалам Амурского гидрометцентра.

Дожди от самых слабых до самых сильных достались почти всем районам, за исключением северо-западных (Тындинского и Сковородинского). В Дугде Зейского района и в Благовещенске - выпало 57-61 мм. Как отмечают амурские синоптики - это очень сильный дождь, который попадает под категорию опасных метеорологических явлений.

По словам метеорологов, это еще не окончательный итог осадков, а результат измерений на утро 5 июля. Поселку Дугда в этом году уже доставался удар стихии: 10 июня там выпал сильнейший ливень (37 мм всего за 9 минут) и крупный град. А в областном центре последний раз дождь такой интенсивности отмечался в прошлом году: 16 июня 2018 года за сутки выпало 86 мм.

Как сообщает администрация Благовещенска, дорожные службы города ведут откачку воды с улично-дорожной сети. По информации местных властей, за утро 5 июля уже проведена откачка воды в районе улиц Василенко, Пролетарская, перекрестка Политехническая – Ленина. Во второй половине дня работы продолжаются по улицам Северная, Лазо, в районе дома 27 по улице Театральная. Кроме того, отрабатываются проблемные места, о которых сообщают диспетчеры единой дежурно - диспетчерской службы.

По информации Примгидромета, на реках Приморья проходят маломощные дождевые паводки ежегодной повторяемости. Подъем воды за паводок составляет на большинстве рек края 0,2-0,8 м., на отдельных реках западных и северных районов Приморья на 1,0-1,8 м. Паводки проходят преимущественно в руслах, отмечается незначительный выход воды на низкую пойму на отдельных участках рек западных районов (Ханкайский, Пограничный районы). Опасных гидрологических явлений не наблюдается.

Водность большинства рек края близка и до 30% выше нормы. И только водность отдельных рек в северных и западных районах превышает средние многолетние значения в 2 раза.

Дмитрий Санников