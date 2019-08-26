Плохая погода не хочет уходить из региона, сообщает DEITA.RU.

Ежедневные дожди, низкая температура и ветер вновь станут данностью для жителей Приморского края. Согласно прогнозам местного Гидрометцентра, уже в среду, 28 августа, в регион вернуться сильные ливни и даже возможно гроза.

Напомним, что сильные дожди уже традиционно приносят большие проблемы населению края, в частности, серьёзно влияют на дорожную обстановку.

Ранее сообщалось, что затяжные осадки не дают приморским фермерам собрать урожай.

Дмитрий Шевченко