Источник изображения: Сергей Трейне
Плохая погода не хочет уходить из региона, сообщает DEITA.RU.
Ежедневные дожди, низкая температура и ветер вновь станут данностью для жителей Приморского края. Согласно прогнозам местного Гидрометцентра, уже в среду, 28 августа, в регион вернуться сильные ливни и даже возможно гроза.
Напомним, что сильные дожди уже традиционно приносят большие проблемы населению края, в частности, серьёзно влияют на дорожную обстановку.
Ранее сообщалось, что затяжные осадки не дают приморским фермерам собрать урожай.
Дмитрий Шевченко
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