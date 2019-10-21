Сильный ветер и дождь ожидаются в регионе

В понедельник, 21 октября, в Приморье ожидается теплая погода, сильный ветер и дождь, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Примгидромете.

Вероятность дождя на территории региона составляет 60 процентов. Ветер западный и северо-западный. Его скорость может достигать 13 метров в час. Температура воздуха прогреется до 15, а в некоторых районах до 20 градусов выше нуля.

В дальневосточной столице без осадков. Ветер сильный, до 16 метров в секунду. На улице еще тепло — 14–16 градусов тепла.

До середины недели дождей больше не ожидается. Днем по-прежнему сохранится теплая погода. Ночи в южных районах теплые, в остальных районах постепенно температура снижается до минусовых.

Ранее прошла информация о том, что 25 октября в Приморье ожидается мощный ливень, который закончится только в конце октября. Дожди будут сопровождаться сильным ветром.

Екатерина Брязгунова