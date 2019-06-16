В начале предстоящей недели, 17 июня, в Приморье пройдут небольшие дожди. Вероятность выпадения осадков составит 40 процентов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Предстоящей ночью на северо-востоке края сильно похолодает. Температура воздуха составит два-семь градусов выше нуля. В других районах теплее, до 12 со знаком плюс. Днем тепло и тоже дождливо, до 23-х градусов выше нуля.

Стоит отметить, что дожди ожидаются на территории края и во вторник, и в среду.

Что касается погоды в дальневосточной столице, то здесь тепло 20–22 градуса, без осадков. Настроение жителей и гостей города может испортить сильный ветер: ночью до 18 метров в секунду, днем — до 14.

Во вторник, 18 июня, во Владивостоке возможны дожди, ветер по-прежнему сильный, южный и юно-западный. Воздух прогреется до 17 градусов. Днем в среду, 19 июня, погода улучшится.

Екатерина Брязгунова