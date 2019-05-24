Каждый сильный дождь для Приморья — испытание, и местные СМИ не стесняются играть на нервах измученных непогодой дальневосточников. Так, днем в пятницу, 24 мая, ряд информагентств опубликовало информацию об объявлении штормового предупреждения на вторник, 28 мая, сообщает DEITA.RU.

Судя по прогнозу местных синоптиков, во вторник, 28 мая, действительно ожидается ухудшение погодных условий, однако никакого штормового предупреждения на 16 часов 35 минут 24 мая не объявлялось. Это же подтверждает информация на официальном сайте Примгидромета.

Как рассказали в сайте «Примпогода», ночью и днём 28 мая в регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Пройдут умеренные и сильные дожди с общим количеством 15–45 миллиметров, а это около 80 процентов от месячной нормы. Не исключены локальные очень сильные дожди с количеством более 50 миллиметров за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться грозами, усилением ветра до 13–18 метров в секунду, на отдельных участках побережья до 23 метров в секунду

Как отметил пресс-секретарь организации Виктор Чулков, на данный момент официального штормового предупреждения еще не было. «Было дано предупреждение об ухудшении погоды, на 27–28 мая. Однако не исключено, что оно появится в выходные», — сказал Чулков.

Екатерина Брязгунова