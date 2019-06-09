Предстоящей ночью, 10 июня, в дальневосточной столице ожидается сильный ветер и морось, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили местные синоптики.

Судя по прогнозы Примгидромета, в ночь на понедельник во Владивостоке ожидается слабая морось, утром также будет немного морось. В ночь на вторник ничего не изменится, 11 июня тоже. Кроме того, город вновь заволочет туманом.

Что касается температурного диапазона, на улице прохладно. Дневные температуры несильно отличаются от ночных. Ближе к вечеру в воскресенье поднимется ветер до 14 метров в секунду. Днем в понедельник и во вторник, 11 июня, тоже ветрено.

На территории Приморья в начале недели пройдут небольшие дожди. В континентальных районах тепло, до 26 градусов выше нуля, на побережье — 11–16. Сильный ветер поднимется только во вторник, во второй половине дня.

Екатерина Брязгунова