Сильный ветер и снег: о резком похолодании предупредили синоптики

22 сентября, в предстоящий воскресный день, в центральной части страны произойдет резкое похолодание. Местные синоптики дали предупреждение о возможных осадках. Пройдут не только дожди, но и мокрый снег. Кроме того, поднимется сильнейший ветер, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал представитель Гидрометцентра, из Скандинавии на России надвигается мощный циклон. На дaнный момент он очень быстро передвигается на юг. Под влиянием стихии в Центральном округе пройдет мокрый снег и поднимется ветер до 25 метров в секунду.

По имеющейся информации ночь в российской столице станут холодными, температура воздуха опуститься до трех градусов выше нуля, а вот в Подмосковье ситуация станет еще более напряженной — температура будет колебаться до нуля градусов. Днем тоже будет прохладно — до семи градусов в Москве и до восьми в области.

Отмечается, что дaнные темперaтуры значительно ниже климатической нормы. Они соответствуют середине октября.

Стоит отметить, что в ближайшие дни в Дальневосточном регионе также испортится погода. Тропический шторм выйдет на Приморский край уже в понедельник. Существует два варианта развития событий. В обоих случаях стихия испортит настроение и планы жителей региона из-за сильного ветра и возможного дождя.

Екатерина Брязгунова