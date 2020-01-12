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Сильный ветер и снег ждут в Приморье в понедельник

снег

Сильный ветер и снег ждут в Приморье в понедельник

Сильный ветер вернется на побережье Приморья уже на следующей неделе, сообщает DEITA.RU по материалам портала «Примпогода».

Как рассказали приморские синоптики, в понедельник в отдельных районах края пройдет небольшой снег. Осадки обусловлены малоактивными фронтальными разделами, смещающимися над Приморьем на фоне поля повышенного атмосферного давления.

Температурный фон останется практически неизменным. Ночью воздух остынет до -19...-24 °С, в горных районах до -30...-35 °С, на побережье -9...-16 °С. Днем -3...-10 °С, на северо-востоке до -13...-17 °С. В середине недели также сохранится морозная без осадков погода.

Во Владивостоке на следующей неделе осадков приморские синоптики не ожидают. Но сильный северный ветер сохранится. Минимальные температуры воздуха -13...-16 °С, максимальные -8...-12 °С.

Дмитрий Санников

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