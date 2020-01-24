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Сильный ветер обещают синоптики на выходных
Выходные станут некомфортными для долгих прогулок, сообщает
DEITA.RU.
Уже известен прогноз погоды во Владивостоке для последних выходных января. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, суббота будет особенно морозной: днем ожидается до -10 градусов. Также синоптики предупреждают, что в городе поднимется ветер 7-12 м/с. В ночь на воскресенье будет без осадков от -13 до -15 градусов мороза. Ветер усилится до 14 м/с.
В воскресенье будет теплее, чем в субботу: до -6 градусов днем. Однако из-за ветра 9-14 м/с все еще будет некомфортно. Ночью до 13 градусов мороза и ветер 6-11 м/с.
Елена Миронова