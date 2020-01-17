Сильный ветер ожидается во Владивостоке в пятницу

Прогноз погоды на последний рабочий день уже опубликован, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета опубликовали подробный прогноз погоды на последний рабочий день, пятницу, 17 января, во Владивостоке. Об этом сообщается на портале «Примпогода».

Так, днем в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, до -9 градусов. Также во Владивостоке ожидается умеренный ветер до сильного: до 14 м/с.

Ночь на субботу, 18 января, будет от -13 до -15 градусов. Также ожидается сильный ветер.

Елена Миронова