telegr wh call

Новости

Света не будет весь день по этим адресам

19 Декабрь 2019, 07:15

Сильный ветер прогнозируют синоптики

19 Декабрь 2019, 06:30

Курить запретят еще и дома

19 Декабрь 2019, 05:45

Генерал сказал, будет ли масштабная война

19 Декабрь 2019, 05:00

Названа самая востребованная профессия

19 Декабрь 2019, 04:15

Названы случаи, когда инспектор ГИБДД может достать пистолет

19 Декабрь 2019, 03:30

Эксперт сказал, стоит ли откладывать покупку авто на новый год

19 Декабрь 2019, 02:45

Россиянам раздадут триллион рублей, не пригодившихся бюджету

19 Декабрь 2019, 02:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Сильный ветер прогнозируют синоптики

фото

Что будет с погодой в четверг, сказали синоптики, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета составили подробный прогноз погоды на четверг, 19 декабря. Об этом сообщается на портале "Примпогода".

Так, ранним утром в четверг ожидается переменная облачность, без осадков, до минус 13 градусов. Днем будет солнечно. Ожидается сильный ветер до 14 м/с. Температура от - 7 до - 9 градусов.

В ночь на пятницу, 20 декабря, до 14 градусов мороза, без осадков.

Елена Миронова

Читайте также:

«Обломки падают» — мост рушится во Владивостоке

Крыши снесет: штормовой ветер и снег обещают синоптики

«Обломки падают» — мост рушится во Владивостоке

Популярное

Три завода могут закрыться в Приморье

Верховный суд отменил штраф за непристегнутый ремень

«Обломки падают» — мост рушится во Владивостоке

Крыши снесет: штормовой ветер и снег обещают синоптики
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...