Сильный ветер прогнозируют синоптики

Что будет с погодой в четверг, сказали синоптики, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета составили подробный прогноз погоды на четверг, 19 декабря. Об этом сообщается на портале "Примпогода".

Так, ранним утром в четверг ожидается переменная облачность, без осадков, до минус 13 градусов. Днем будет солнечно. Ожидается сильный ветер до 14 м/с. Температура от - 7 до - 9 градусов.

В ночь на пятницу, 20 декабря, до 14 градусов мороза, без осадков.

Елена Миронова