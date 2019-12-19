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Сильный ветер прогнозируют синоптики
Что будет с погодой в четверг, сказали синоптики, сообщает
DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета составили подробный прогноз погоды на четверг, 19 декабря. Об этом сообщается на портале "Примпогода".
Так, ранним утром в четверг ожидается переменная облачность, без осадков, до минус 13 градусов. Днем будет солнечно. Ожидается сильный ветер до 14 м/с. Температура от - 7 до - 9 градусов.
В ночь на пятницу, 20 декабря, до 14 градусов мороза, без осадков.
Елена Миронова
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