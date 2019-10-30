Сильный ветер сорвал крышу торгового центра

В Кемеровской области ураганный ветер как салфетку сорвал крышу одного из крупных торговых центов региона. Об этом сообщает DEITA.RU.

О происшествии стало известно после того, как неизвестный житель города Ленинск-Кузнецкий опубликовал в популярной социальной сети видео с места событий. На кадрах видно, как сильный штормовой ветер подхватывает словно ничем не закрепленную кровлю торгового центра «Ярмарка» и обрушивает ее целиком на землю, а в это время мусор, мелкие части крыши и различные деревяшки-болтики разлетаются по всей округе.

В мэрии сразу же сообщили, что не смотря на кажущуюся неизбежную трагедию, в результате в прямом смысле разрушительного погодного явления никто не пострадал. По словам сотрудников городской администрации, на месте происшествия уже работают различные спецслужбы.

Отмечается, жизни и здоровью посетителей и сотрудников торгового центра ничего не угрожает. О повреждениях рядом припаркованных автомобилей от падающего с неба мусора ничего не сообщается.

Напомним, двадцать пятого марта прошлого года кузбасский город Кемерово потрясло одно из самых страшных и масштабных происшествий за всю историю страны. На четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня», где находился детский развлекательный центр и кинотеатр, произошел пожар. Мгновенно распространившееся по всей торговой площадке пламя унесло жизни шестидесяти человек, среди которых были сорок детей.

После трагедии по поручению властей были во всех городах и населенных пунктах страны были запущены массовые проверки торговых центров на соответствие пожарной безопасности. Правда, судя по последним событиям в городах страны, ни трагедия, ни частые хождения «в гости» сотрудников надзорных ведомств так и не заставили предпринимателей реально задуматься над безопасностью посетителей и работников своих торговых площадок.

Например, в первых числах октября во Владивостоке фактически до тла сгорел торговый центр «Максим», пользовавшийся большой популярность у жителей и гостей города. От человеческих жертв во время возгорания спасло чудо - пожар произошел в утренние часы, когда здание еще не было открыто ни для посетителей, ни для его работников. Отмечается, что данный торговый центр несколько раз успешно прошел проверки пожарнадзора.

Екатерина Цой



