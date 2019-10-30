telegr wh call

Новости

Депутаты потребовали повышения зарплаты

30 Октябрь 2019, 20:15

Россияне штурмуют пенсионный фонд

30 Октябрь 2019, 20:00

Сильный ветер сорвал крышу торгового центра

30 Октябрь 2019, 19:40

Московские педагоги дали уроки учащимся филиала «Приморский» Центральной музыкальной школы

30 Октябрь 2019, 19:34

Банк отобрал у клиентки всю зарплату

30 Октябрь 2019, 19:20

Стало известно, чем опасен перевод по номеру телефона

30 Октябрь 2019, 19:00

Стоянку большегрузов запретят в одном из районов Владивостока

30 Октябрь 2019, 18:54

Россиянам сказали, на что тратить маткапитал

30 Октябрь 2019, 18:40

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Сильный ветер сорвал крышу торгового центра

ураган

В Кемеровской области ураганный ветер как салфетку сорвал крышу одного из крупных торговых центов региона. Об этом сообщает DEITA.RU.

О происшествии стало известно после того, как неизвестный житель города Ленинск-Кузнецкий опубликовал в популярной социальной сети видео с места событий. На кадрах видно, как сильный штормовой ветер подхватывает словно ничем не закрепленную кровлю торгового центра «Ярмарка» и обрушивает ее целиком на землю, а в это время мусор, мелкие части крыши и различные деревяшки-болтики разлетаются по всей округе.

В мэрии сразу же сообщили, что не смотря на кажущуюся неизбежную трагедию, в результате в прямом смысле разрушительного погодного явления никто не пострадал. По словам сотрудников городской администрации, на месте происшествия уже работают различные спецслужбы. 

Отмечается, жизни и здоровью посетителей и сотрудников торгового центра ничего не угрожает. О повреждениях рядом припаркованных автомобилей от падающего с неба мусора ничего не сообщается. 

Напомним, двадцать пятого марта прошлого года кузбасский город Кемерово потрясло одно из самых страшных и масштабных происшествий за всю историю страны. На четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня», где находился детский развлекательный центр и кинотеатр, произошел пожар. Мгновенно распространившееся по всей торговой площадке пламя унесло жизни шестидесяти человек, среди которых были сорок детей.

После трагедии по поручению властей были во всех городах и населенных пунктах страны были запущены массовые проверки торговых центров на соответствие пожарной безопасности. Правда, судя по последним событиям в городах страны, ни трагедия, ни частые хождения «в гости» сотрудников надзорных ведомств так и не заставили предпринимателей реально задуматься над безопасностью посетителей и работников своих торговых площадок.  

Например, в первых числах октября во Владивостоке фактически до тла сгорел торговый центр «Максим», пользовавшийся большой популярность у жителей и гостей города. От человеческих жертв во время возгорания спасло чудо - пожар произошел в утренние часы, когда здание еще не было открыто ни для посетителей, ни для его работников. Отмечается, что данный торговый центр несколько раз успешно прошел проверки пожарнадзора.     

Екатерина Цой

фото

Читайте также:

«Кощунство и просто ужас» — люди разгневаны ремонтом в торговом центре

Торговый центр горел во Владивостоке

«На органы пустить» — россияне сказали, почему не хотят рожать

Популярное

Медведев поручил проверить доходы россиян

Мужчина погиб от бешенства в Приморье

Почти 300 детей ежедневно рискуют жизнью в Приморье

Ждать ли Владивостоку отставки мэра
Загрузка...
Загрузка...