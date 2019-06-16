В дальневосточной столице спасли рыбаков, терпящих бедствие в открытом море в воскресенье, 16 июня, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как рассказал начальник пресс-службы ведомства Михаил Исаметов, сообщение о возможной трагедии поступило ранним утром. Двое рыбаков до 30 лет оказались в резиновой двухместной лодке с одним спасательным жилетом в районе мыса Вятлина. Из-за сильного ветра они самостоятельно не могут причалить к берегу.

Главная проблема заключалась еще и в том, что телефоны у них садились и рыбаков предстояло искать едва ли не в отрытом море. Спасатели проинструктировали мужчин и в 9 часов 10 минут по местному времени выдвинулись в их сторону.

За это время лодку отнесло на четыре метра еще дальше от берега, и она, вместе с мужчинами на борту, продолжала стремительно уходить в открытое море.

Спасателям удалось заметить оранжевую лодку в 10 часов 12 минут. Оба рыбака были спасены. Медицинская помощь гражданам не понадобилась.

Екатерина Брязгунова