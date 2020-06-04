Сильный жрет слабого: дальневосточные авиаперевозчики могут преставиться

«Хабаровские авиалинии», «Чукотавиа» и «Полярные авиалинии» не получат продление сертификатов летной годности сверх имеющегося срока. Также для них не снимут ограничения по количеству пассажиров на борту и взлетной массе для судов с одним двигателем.





Единственная льгота, которой они могут воспользоваться - это энергоавиационное обслуживание по ставке в 1 процент от полной. Минтранс посчитал эту меру достаточной, и иных послаблений дальневосточным перевозчикам не предоставил.





Особняком стоит «Аврора», которая, согласно итоговому решению по результатам проверки федерального агентства воздушного транспорта, получит часть суммы из выделенной «Аэрофлоту» субсидии в 8 миллиардов рублей. Но здесь все очевидно, ибо «дочка» крупнейшего игрока не может быть обиженной.





Решение Кабмина, с одной стороны, нелогично в контексте последних разговоров о скорейшем создании единого регионального авиапервозчика.





Кроме того, полпред Юрий Трутнев поставил задачу Минвостокразвития, Минтрансу и Ростуризму разработать программу субсидирования перелетов на ДВ. Ведь даже в период коронавируса цены на перелеты в дальневосточные регионы не снижены, в отличие от внутрироссийских маршрутов на западе страны.





С другой стороны - в случае ухода вышеупомянутых перевозчиков, осуществляющих транспортное сообщение внутри регионов, сразу же возникнет проблема. Районным авиатранспортникам на данный момент нет альтернативы. Исчезновение обозначит критическую необходимость в скорейшем создании единого перевозчика.





Вакансию может закрыть «Аврора», но провал по срокам неизбежен. Достаточно вспомнить ситуацию с уходом «Трансаэро» в 2014 году, когда улететь из Владивостока в Москву в среднем стоило 150 тысяч туда обратно, и то через Южно-Сахалинск.





К слову, «Хабаровские авиалинии», «Чукотавиа» и «Полярные авиалинии» входят в список системообазующих предприятий. Но для них от власти лишь одно предложение: участвовать в дележке 23-миллиардной субсидии, выданной на всех. Хватит ли маленьким и скромным региональным перевозчикам доставшихся крох, чтобы продолжить свое существование - неизвестно.