Новости
Глава Камчатки пригласил Дудя переехать на полуостров
4 Июнь 2020, 08:15
Сильный жрет слабого: дальневосточные авиаперевозчики могут преставиться
4 Июнь 2020, 08:00
Сбербанк делает долларовые вклады менее выгодными
4 Июнь 2020, 07:45
Ливень в четверг заставит многих владивостокцев самоизолироваться
4 Июнь 2020, 07:15
Планировавший «изгнать» Путина шаман помещен в психдиспансер насильно
4 Июнь 2020, 06:15
Роскачество рассказало, в каких овощах и фруктах могут содержаться опасные токсины
4 Июнь 2020, 05:15
Доктор Мясников объяснил, почему в Белоруссии не ввели карантин из-за коронавируса
4 Июнь 2020, 04:15
Отличное моторное масло в «жестянках» нужно покупать именно так
4 Июнь 2020, 03:15
Сильный жрет слабого: дальневосточные авиаперевозчики могут преставиться
Кабинет министров отказал региональным авиаперевозчикам Дальнего Востока в дополнительной поддержке, сообщает ИА DEITA.RU.
«Хабаровские авиалинии», «Чукотавиа» и «Полярные авиалинии» не получат продление сертификатов летной годности сверх имеющегося срока. Также для них не снимут ограничения по количеству пассажиров на борту и взлетной массе для судов с одним двигателем.
Единственная льгота, которой они могут воспользоваться - это энергоавиационное обслуживание по ставке в 1 процент от полной. Минтранс посчитал эту меру достаточной, и иных послаблений дальневосточным перевозчикам не предоставил.
Особняком стоит «Аврора», которая, согласно итоговому решению по результатам проверки федерального агентства воздушного транспорта, получит часть суммы из выделенной «Аэрофлоту» субсидии в 8 миллиардов рублей. Но здесь все очевидно, ибо «дочка» крупнейшего игрока не может быть обиженной.
Решение Кабмина, с одной стороны, нелогично в контексте последних разговоров о скорейшем создании единого регионального авиапервозчика.
Кроме того, полпред Юрий Трутнев поставил задачу Минвостокразвития, Минтрансу и Ростуризму разработать программу субсидирования перелетов на ДВ. Ведь даже в период коронавируса цены на перелеты в дальневосточные регионы не снижены, в отличие от внутрироссийских маршрутов на западе страны.
С другой стороны - в случае ухода вышеупомянутых перевозчиков, осуществляющих транспортное сообщение внутри регионов, сразу же возникнет проблема. Районным авиатранспортникам на данный момент нет альтернативы. Исчезновение обозначит критическую необходимость в скорейшем создании единого перевозчика.
Вакансию может закрыть «Аврора», но провал по срокам неизбежен. Достаточно вспомнить ситуацию с уходом «Трансаэро» в 2014 году, когда улететь из Владивостока в Москву в среднем стоило 150 тысяч туда обратно, и то через Южно-Сахалинск.
К слову, «Хабаровские авиалинии», «Чукотавиа» и «Полярные авиалинии» входят в список системообазующих предприятий. Но для них от власти лишь одно предложение: участвовать в дележке 23-миллиардной субсидии, выданной на всех. Хватит ли маленьким и скромным региональным перевозчикам доставшихся крох, чтобы продолжить свое существование - неизвестно.