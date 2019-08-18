Специалисты немецкой Университетской клиники Гамбург-Эппендорф провели исследование, которое помогло выяснить, кто лучше помогает справиться с одиночеством — кошка или собака, сообщает DEITA.RU.

Оказалось, что более сильное чувство одиночества испытывали те люди, у кого вообще не было домашних животных. Также удалось выяснить, что кошки приносили психологической пользы меньше, чем собаки.

Именно собакам удавалось более успешно помогать людям справляться с гнетущим чувством одиночества, и такой эффект чаще наблюдался у женщин.

По мнению немецких ученых, кошки «привязывают» женщин к дому. Собак же нужно выгуливать, что заставляет человека двигаться, выходить на улицу, встречаться и общаться с другими людьми.

Дмитрий Санников