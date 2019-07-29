29 Июль 2019, 11:15
Силовики будут сами определять суммы своих компенсаций
Определением объёмов ущерба своих сотрудников будет заниматься само МВД, сообщает DEITA.RU.
29 июля в России вступает в силу закон, по которому главное полицейское ведомство страны будут самостоятельно определять порядок выплаты компенсаций для своих работников в случае их травмы или порчи имущества во время исполнения своих служебных обязанностей.
Таким образом, все единовременные компенсации, пособия и денежные суммы для ежемесячного возмещения ущерба или восстановления здоровья будет определять само МВД. Ранее ведомство занималось этим лишь в ситуации увольнения или гибели сотрудников.
Дмитрий Шевченко
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