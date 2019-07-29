Определением объёмов ущерба своих сотрудников будет заниматься само МВД, сообщает DEITA.RU.

29 июля в России вступает в силу закон, по которому главное полицейское ведомство страны будут самостоятельно определять порядок выплаты компенсаций для своих работников в случае их травмы или порчи имущества во время исполнения своих служебных обязанностей.

Таким образом, все единовременные компенсации, пособия и денежные суммы для ежемесячного возмещения ущерба или восстановления здоровья будет определять само МВД. Ранее ведомство занималось этим лишь в ситуации увольнения или гибели сотрудников.

Дмитрий Шевченко