Педагоги рассказали о попытках оказать давление на участников детского конкурса, сообщает DEITA.RU.

Правозащитники организации "Мемориал" обеспокоены сообщениями о визитах людей, представляющимися сотрудниками ФСБ, к победителями конкурса исследовательских работ, который проводится организацией уже на протяжении 20 лет.

По информации РБК, школьников и учителей стремятся запугать и рекомендуют прекратить сотрудничество с "Мемориалом". Причинами повышенного внимания со стороны силовиков, по мнению участников конкурса, могут быть регулярные обвинения в сторону организаторов о якобы "антипатриотичном" настрое конкурса.

В самом "Мемориале" уже отметили, что считают причиной такого поведения сотрудников силовых ведомств "указание сверху".

Исторический конкурс "Человек в истории. Россия — XX век" имеет своей целью побуждение школьников к самостоятельному изучению истории. Ежегодно на конкурс приходит до двух тысяч работ.

Дмитрий Шевченко