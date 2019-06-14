Поводом для наложения штрафа может стать не предоставление переписки граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Силовые органы России, охраняющие покой граждан внутри государства, хотят контролировать диалоги россиян друг с другом. В частности, данная тема, по информации издания, должна стать одним из вопросов для рассмотрения в Госдуме.

Согласно информации, поступившей в парламентскую базу данных, представителями контрольных силовых ведомств будут караться владельцы сайтов, которые повторно откажутся предоставлять тест, фото и видео, содержащиеся в переписке граждан в электроном виде.

Повторность отказа в сотрудничестве с органами будет означать возрастание общественной угрозы ресурса, который отказывается. Поэтому штрафы для таких юридических лиц вырастут до 6 миллионов рублей. Сейчас максимальный штраф на отказ предоставлять данные составляет всего 1 миллион рублей.

Ранее сообщалось о том, что Госдума проанализирует существующие нормы рассмотрения фальсификации доказательств. Поводом для такой дополнительной работы стало резонансное дело Ивана Голунова, которого по ошибке задержали в Москве.

Дмитрий Шевченко