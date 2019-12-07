telegr wh call

Новости

Изящная работа бедрами возбудила соцсети

7 Декабрь 2019, 15:09

В село с котельной, которой нет, завезли уголь, которого нет

7 Декабрь 2019, 15:00

Депутаты решают проблему мобильности инвалидов в Приморье

7 Декабрь 2019, 14:42

Силовики назвали цену приморского Хатико

7 Декабрь 2019, 14:07

Погорел со всем добром: дом сгорел во Владивостоке

7 Декабрь 2019, 13:42

Губернатор делает 31 декабря выходным днем

7 Декабрь 2019, 12:49

«Бей по колесам»: погоня со стрельбой за джипом

7 Декабрь 2019, 12:23

Подробности спецоперации ФСБ раскрыли силовики

7 Декабрь 2019, 11:33

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Силовики назвали цену приморского Хатико

хатико

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту кражи местного Хатико, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

Рыжего пса, похожего на героя реальной японской истории, жители Приморья прозвали Хатико. Настоящая же кличка фигуры, установленной на входе в банк – Поти, На постаменте, где сидел пес, было написано «Привет! Меня зовут Pochi. Погладь меня!»она происходит от французского petite – маленький, милый. 

На милого пса недавно было совершено сразу два покушения. Сначала юный вандал пнул ногой статую, нанеся серьезные повреждения. Не успели владивостокского «Хатико» «подлечить», как его и вовсе ночью украли. Похищенную скульптуру обнаружили местные жители и сообщили об этом в полицию. Поти доставили в отдел полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку.

Причиненный ущерб составил 120 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. Помогут в этом полицейским камеры наблюдения, запечатлевшие злоумышленника.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Памятник русскому «Хатико» открывается на Дальнем Востоке

Алине Загитовой подарили «Хатико»

Туристы в Благовещенске: Хэйхэ, Амур и Хатико

Популярное

С ценами на бензин в России произошло необъяснимое

ФСБ проводит обыски в администрации Приморья

Украина взыскала миллиардную компенсацию с «Газпрома»

Замерзающую первоклассницу спасли полицейские
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...