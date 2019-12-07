Силовики назвали цену приморского Хатико

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту кражи местного Хатико, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

Рыжего пса, похожего на героя реальной японской истории, жители Приморья прозвали Хатико. Настоящая же кличка фигуры, установленной на входе в банк – Поти, На постаменте, где сидел пес, было написано «Привет! Меня зовут Pochi. Погладь меня!»она происходит от французского petite – маленький, милый.

На милого пса недавно было совершено сразу два покушения. Сначала юный вандал пнул ногой статую, нанеся серьезные повреждения. Не успели владивостокского «Хатико» «подлечить», как его и вовсе ночью украли. Похищенную скульптуру обнаружили местные жители и сообщили об этом в полицию. Поти доставили в отдел полиции №4 УМВД России по городу Владивостоку.

Причиненный ущерб составил 120 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. Помогут в этом полицейским камеры наблюдения, запечатлевшие злоумышленника.

Дмитрий Санников