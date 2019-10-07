Силовики оцепили федеральную трассу в Приморье

Утро понедельника, 7 октября, в дальневосточной столице отметилось настораживающей картиной: вдоль ключевых трасс региона автомобилисты заметили силовиков, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Люди одеты в каски и бронежилеты, они останавливают чуть ли не каждую третью машину, проверяют документы у водителей и содержимое салонов и багажников в автомобилях. Такая картина наблюдается не только во Владивостоке, сообщают приморцы в соцсетях.

Причина такого поведения силовых структур пока неизвестна. Может разыскивают кого-то, а может просто учения.

Ранее неоднократно DEITA.RU информировало своих читателей о подобных ситуациях. Зачастую таким образом силовики проводят учения.

Екатерина Брязгунова