Силовики получат доступ к соцсетям россиян без суда

Новый министр связи разрешит вмешиваться в личную жизнь россиян. Сотрудники силовых ведомств получат доступ к персональным данным, в том числе соцсетям, без привлечения судебных инстанций, сообщает DEITA.RU.



Министр связи Максут Шадаев 27 января представил новую концепцию по направлению коммуникации, цифровой связи и экономики. Согласно ей, оперуполномоченные сотрудники, ведущие деятельность по розыску, согласностям концепции, смогут беспрепятственно получать личную информацию россиян.

Данные можно будет получить от соцсетей и прочих интернет-сервисов, операторов сотовой связи, банковских структур без привлечения суда. Пока что записи разговоров и прочие личные данные попадают к силовикам только после санкций суда.

Примечательно, что силовики практически всегда получают судебное одобрение на просмотр конфиденциальной информации. Поэтому основная причина внесения такого предложения формальна - лишь ускорить необходимую работу. Таким образом, личное в интернете перестает быть личным - полицейский получит доступ тогда, когда он этого пожелает.

Право на личные свободы гарантируется конституцией, но в данном случае ее легко можно обойти, если использовать для формулировки другую статью кодекса. Вскрыть данные людей можно для «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Еще в конце 2019 года в Госдуме прозвучало предложение об инвентаризации всех отечественных сим-карт. Таким образом депутаты хотели пресечь оборот «серых» сим-карт, которые активно используются, в частности, даркнетом для торговли запрещенными веществами. Ключевые операторы связи предложение поддержали, но пожаловались на дополнительные расходы, которые им придется в связи с этим понести.

Также Шадаев высказал идею о сокращении общения граждан с органами госвласти за счет развития портала Госуслуг. Планируется полная цифровизация коммуникации между людьми и властью. По его словам, это общение в год должно составлять не более трех часов.

Василий Кучин