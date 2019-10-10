Силовики пошли войной на Медведева

Генерал-полковник Владимир Шаманов обвинил правительство в недостаточном внимании к нуждам армии. Почему известный генерал критикует правительство и военный бюджет, рассказывает DEITA.RU.



Владимир Шаманов - глава комитета обороны в Госдуме, бывший глава ВДВ. В 2008 году Шаманов возглавлял группировку российских войск, разбивших грузинскую армию в Кодороском ущелье.

Генерал обвинил правительство в «настойчивом» игнорировании нужд армии. По его словам, игнорируется просьба провести дополнительную индексацию военных пенсий, увеличить дотации на жилье, поднять оплату труда гражданским, трудящимся в армии.

Проект закона по бюджету с 2020 по 2022 год не выдержал критики Шаманова. Он уверен, что с таким отношением очереди на жилье будут только расти, а также возрастет уровень социального напряжения от несправедливости среди силовиков.

Что касается жилья, то ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что на эти нужды направлено почти 170 миллиардов рублей. Благодаря таким серьезным дотациям удалось расселить 85 тысяч семей в почти 2500 зданий.

Шойгу заверил, что военнослужащие либо получили новые квартиры, либо им были выплачены компенсации за аренду. Кроме того, серьезные деньги были выделены по накопительно-ипотечной системе.

И вот здесь Шаманов идет в открытую атаку. По словам главы комитета по обороне, на 1 января 2019 года дефицит по ипотеке составлял 91 миллиард.

Выделенные в течение года деньги этот дефицит не покрывают, он лишь растет. Генерал Шаманов предлагал дать российской армии на ипотечную систему 145 миллиардов, но при разработке бюджета это требование осталось проигнорированным.

Генерал активно «играет» на зарплатном вопросе. Сколько не плати - денег всегда будет мало. Так, в 2019 году зарплату военнослужащих проиндексировали на 4,3 процента, в следующем году рост составит 3 процента.

Как уверяет Шаманов, в правительстве даже не обсуждали вопрос повышения зарплат гражданскому персоналу армии. Сейчас средняя заработная плата таких служащих составляет 30 тысяч, а средняя зарплата по стране - 46 тысяч рублей.

Рост военных пенсий в следующем году составит 3 процента. Еще в 2012 году Владимир Путин подписал указ, по которому ежегодный рост пенсий должен быть на 2 процента выше инфляции. При прогнозе инфляции в те же 3 процента индексация пенсий должна быть на уровне хотя бы 5 процентов. Так говорит Шаманов, хитро и ненавящиво привлекая в союзники президента Путина.

Круг вопросов, которые вызывают недовольство оборонного комитета, также охватывает недостаточное обеспечение армии топливом, что плохо сказывается на боевой подготовке солдат.

Что скрывается за резонансным выступлением известного генерала? Жажда карьерного роста или реальная озабоченность жизнью российских военных?

Напомним, с 1 октября военные пенсионеры получают выплаты на 6,3% больше. Сейчас их средний размер составляет 26 тысяч рублей. У рядового россиянина - 14 тысяч.

Кроме того, из-за падения процентных ставок по ипотеке в 2019 году многие военные наоборот получили возможность наконец-то купить квартиры, перейдя из «режима ожидания» в фазу активных действий.

Конфронтация между двумя авторитетными силовиками, или дружба против кого-то третьего? Директор Института проблем глобализации, экономист и политолог Михаил Делягин считает, что укор Шаманова адресован прежде всего главе правительства Дмитрию Медведеву.

По его словам, когда Шойгу и Шаманов видят, что работа идет плохо - они отчитывают подчиненных. У Медведева же иной принцип работы. Его «вполне устраивает то, что он делает с Россией».

Низкие зарплаты, отсутствие роста, разрушение здравоохранения, общая безысходность, по мнению политолога, Медведева вполне устраивает. Шойгу и Шаманов же пытаются совместными усилиями спасти хотя бы армии.

Василий Кучин