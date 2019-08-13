На острове Русском во Владивостоке с 13 по 16 августа проходят антитеррористические учения, сообщает DEITA.RU.

Администрация Приморского края призывает граждан быть бдительными, оказывать всяческое содействие стражам порядка, относиться с пониманием к тем ограничениям, которые могут возникнуть в связи с проведением учений.

Напомним, мероприятия пятого Восточного экономического форума состоятся на острове Русском в кампусе ДВФУ с 4 по 6 августа включительно. Начиная с 2015 года ВЭФ проходит ежегодно по специальному указанию главы российского государства Владимира Путина. Сразу после проведения форума все желающие смогут съездить и посмотреть на выставку «Улицы Дальнего Востока».

Екатерина Брязгунова