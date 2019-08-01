Незаконные действия пресечены Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Сразу два случая неудачного провоза крупной суммы денег были обнаружены в аэропорту Владивостока. В первом, один из пассажиров, возвратившийся из-за рубежа, не задекларировал средства в иностранной валюте.

Прибыв авиарейсом из Пусана, он привлёк внимание пограничников беспокойным поведением при прохождении "зеленого коридора".

После проведения личного досмотра у него было обнаружено 39 тысяч 600 долларов. Россиянин пытался убедить сотрудников спецслужб в том, что просто забыл их задекларировать.

Вся валюта изъята и направлена на исследование.

Второй случай произошёл с россиянином, который хотел воспользоваться загранпаспортом своего брата для вылета за границу, т.к. он сам имел непогашенные штрафы.

При прохождении паспортного контроля он подал пограничникам чужой документ. Контролёр выявил несоответствие личности пассажира предъявленному паспорту.

Дмитрий Шевченко