Законопроект уже проходит общественное обсуждение, сообщает DEITA.RU.



Росгвардия разработала проект постановления, согласно которому власти каждого российского муниципалитета обязаны будут передавать силовикам земли и здания. Это необходимо для выполнения боевых задач.

Как пишет «Ура.ру», в штатных ситуациях у властей будет семь дней на принятие решения. Во время боевых действий Росгвардия будет ставить власти муниципалитета перед фактом.

Здания и земли понадобятся для охраны общественного порядка, осуществления учений или антитеррористических операций. На самом деле, список ситуаций, при которых Росгвардия может забрать здания, большой.

Елена Миронова