Законопроект уже проходит общественное обсуждение, сообщает
DEITA.RU.
Росгвардия разработала проект постановления, согласно которому власти каждого российского муниципалитета обязаны будут передавать силовикам земли и здания. Это необходимо для выполнения боевых задач.
Как пишет «Ура.ру», в штатных ситуациях у властей будет семь дней на принятие решения. Во время боевых действий Росгвардия будет ставить власти муниципалитета перед фактом.
Здания и земли понадобятся для охраны общественного порядка, осуществления учений или антитеррористических операций. На самом деле, список ситуаций, при которых Росгвардия может забрать здания, большой.
Елена Миронова