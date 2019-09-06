Представители силовых ведомств становятся главными жертвами мошенников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Представитель Центробанка Артём Сычёв заявил, что чаще всего жуликам удаётся обмануть именно людей, имеющих отношение к силовым структурам. Речь идёт о разного рода лотереях.

По словам эксперта, мужчины старше 50 лет, которые каким-либо образом имели отношение к силовым ведомствам, также чаще других попадаются на уловки телефонных злоумышленников.

Как отметил Сычёв, от этой схемы чаще всего страдают люди в экономически активном возрасте от 32 до 48 лет, а не пенсионеры.



Дмитрий Шевченко