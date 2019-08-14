Новый закон, добавляющий отечественной полиции новые преференции, вступил в силу с 13 августа. Что получат полицейские и зачем это нужно властям - в материале DEITA.RU.

Закон содержит несколько ключевых изменений.

Первое - увеличение предельных сроков службы в органах. Отныне «средние начальники» - майоры и подполковники МВД - могут служить не до 50 и до 55 лет. Полицейские полковники могут занимать должность до 60 лет, а генералы - до 65.

Поступить на службу в органы теперь тоже можно в более зрелом возрасте. Рядовым сотрудником или младшим начальником можно стать до 35 лет. Руководителем высших чинов можно стать с возраста в 40 лет.

Примечательно, что закон не меняет выслугу лет - то есть на пенсию сотрудники российской полиции выходят по прежним нормам.

Второе - упраздняются вступительные экзамены в состав МВД для тех, кто раньше имел отношение к структуре. Даже если участие было кратковременным, или сотрудник временно замещал должность, поступить обратно можно без испытаний.

Третье - это несколько новых социальных благ для отечественных силовиков.

Дополнительные выходные дни сотрудники могут взять для ухода за детьми в случае болезни. Если сотрудник заболел сам - его больничный может быть настолько долгим, насколько это необходимо по договоренности с начальством.

В случае, если жена полицейского не может ухаживать за больным ребенком, муж-силовик наделяется правом освобождения от работы на необходимое время ухода с соответствующими компенсациями.

По информации МВД, основной мотив принятия изменений в закон - укрепление кадрового состава опытных офицеров. Более 26 тысяч профессионалов смогут остаться на службе и охранять правопорядок.

Логика в этом есть - времена нынче нестабильные, а кадровая опора на преданных людей в такой ситуации крайне важна. Количество лояльных существующей системе власти и правопорядка людей, имеющих возможности ее охранять, не только сохранится, но и возрастет.

Служба в силовых структурах России еще с середины нулевых обозначилась, как обеспеченная преференциями и регулярными мерами в сторону персонального благосостояния служащих.

Сотрудник в обмен на личные блага обязуется сохранять верность и лояльность, охраняя существующую систему порядка и ценностей.

Правда, силовая элита, и как следствие - широкий спектр ее полномочий и безнаказанность - не очень-то позитивно воспринимается гражданским обществом.

Резонансный опрос «Левада-центра» показал, что 55 процентов россиян считают полицейский беспредел с подбрасываем наркотиков, фабрикованию уголовных дел для положительной статистики и прочими деяниями обычной практикой.

Василий Кучин