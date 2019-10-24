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Силовики выступили против поправок Медведева в ПДД

Медведев

Ранее премьер-министр обмолвился о том, что правила надо изменить, сообщает DEITA.RU.

Заместитель главы ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения РФ Владимир Кузьмин прокомментировал слова Дмитрия Медведева о необходимых поправках в ПДД. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам представителя МВД, никаких поправок о движении по российским дорогам беспилотников нет и не предвидится. И это – несмотря на недавнее заявление председателя правительства Медведева на екатеринбургском форуме «Открытые инновации» о том, что для езды беспилотников по всем городам нужно изменить правила.

Кузьмин добавил, что вообще за беспилотники отвечает не его ведомство, а Минпромторг. Поправки в ПДД начнут разрабатывать и внедрять после команды от Министерства или правительства.

Елена Миронова

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