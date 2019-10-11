Силовики заинтересовались делами столичного МУП

Нарушения в работе были обнаружены не только у руководителя МУПВ «Некрополь» Игоря Бабынина. Против муниципального унитарного предприятия Владивостока Управлением Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю возбуждено дело. Причиной послужили признаки нарушения законов «О защите конкуренции» и «О погребении», сообщает DEITA.RU.

ПАО «Стикс П» предоставила в УФАС доказательства того, что МУПВ «Некрополь» отказывает гражданам, которые заключили договора со «Стикс П», как отмечает деловое издание «Конкурент». Так, сотрудникам «Стикс П», которая фактически может считаться конкурирующей организацией, было отказано в доступе на общественные кладбища города для рытья могил и благоустройства территорий захоронения. Таким образом, ПАО «Стикс П» не смог в полной мере оказать услуги своим заказчикам.

Помимо этого, в деятельности «Некрополь» замечены моменты исключительного преимущественного права в вопросах рытья могил на возмездной основе. Подобные действия лишают другие похоронные бюро возможности предоставлять весь спектр услуг по погребению, а также слабо согласуются с законом «О защите конкуренции».

Кроме того, моменты, когда деятельность МУП «Некрополь» вызывает вопросы у УФАС, возникают не впервые. За подобные нарушения ещё в начале осени унитарному предприятию были выписаны предупреждения. Ответных действий ритуальная организация не произвела, а руководство попыталось возразить обвинению, сообщив, что препятствий для работы других похоронных организаций не было. Кроме того, в «Некрополе» попытались оправдать исключительное право на рытьё могил определённым муниципальным правовым актом.

Однако в УФАС определили, что доводы «Некрополя» идут вразрез с доказательствами от ПАО «Стикс П», и не соответствуют закону «О погребении».

Напомним, в начале августа текущего года бывшего руководителя МУПВ «Некрополь» Игоря Бабынина задержали сотрудники силовых ведомств в подозрении на действия коррупционного характера.

Софья Корф