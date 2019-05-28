Предприниматели не доверяют сотрудникам силовых ведомств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Опрос Федеральной службы охраны выявил огромный скепсис и даже страх бизнесменов перед государственными органами контроля и наказания. Его результаты были переданы уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову, который обсудил их с президентом Владимиром Путиным.

Как оказалось, 69,2% экспертов не считают ведение бизнеса в России безопасным. По результатам опроса в 2017 году их доля составляла 57,1%, в 2018-м — 67,2%. Бизнесмены относятся к своим перспективам ещё скептичнее — 84,4% считают это небезопасным. 66,9% опрошенных не считают правосудие в стране независимым и объективным.

Кроме этого, ФСО фиксирует рост сомнений в антикоррупционной деятельности силовых ведомств. Большинство участников опроса —69,4% назвали ее неэффективной или скорее неэффективной. 37,7% посчитали, что уровень коррупции за последний год не изменился, ещё в сумме 30,8% — что в той или иной степени вырос.

По итогам встречи с Борисом Титовым Владимир Путин согласился с необходимостью бороться с лишними проверками бизнеса. Кроме этого, он предложил проанализировать ситуацию с использованием залога для бизнесменов вместо жёстких мер пресечения.