Правоохранительные органы начали проводить проверку по факту попытки захватов котельных в Большом Камне, случившейся этой ночью, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал глава города Александр Андрюхин в своем видеообращении к горожанам.

По словам мэра, в ночь на 28 июня установленными (на данный момент – Прим. ред.) лицами была предпринята попытка несанкционированного проникновения в два теплопункта города, которые пытались сорвать подачу горячей воды в городское водоснабжение.

«Соответствующие заявления были поданы в полицию, сейчас правоохранительные органы этим занимаются», - добавил глава города.

Также он пообещал, что горячая вода поступит во все квартиры города в пятницу, 28 июня. В завершение он сообщил, что «вся ситуация под контролем», и заверил горожан, что им не стоит беспокоиться за ночной инцидент.

Напомним, что в Большом Камне развивается конфликт между городской администрацией и бывшим арендатором объектов ЖКХ. В июне 2019 года мэрия расторгла договор с АО "Теплоком", однако предприятие подало в суд и препятствовало передаче городского имущества новому арендатору МУП "Горхоз". Теплоком отключил горожанам горячую воду, вызвав недовольство населения. Когда же новая компания попыталась вернуть воду местным жителям, минувшей ночью произошла попытка рейдерского захвата городских котельных и теплопунктов. Как сообщили в городской администрации, лица под контролем бывших арендаторов городских теплосетей (договор расторгнут в июне этого года) вламывались в теплопункты, ломали оборудование и срывали подачу горячей воды в квартиры горожан.

Иван Юрьев