Силовиков хотят перестать выпускать из России

Бывшие сотрудники силовых ведомств будут вынуждены остаться в стране, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы хотят принять законопроект, согласно которому сотрудники спецслужб и других силовых органов должны быть лишены права покидать России в течение первых пяти лет после своего увольнения из рядов соответствующих структур.

Предлагаемая норма довольно сильно корректирует действующий порядок, когда выезд за пределы государства запрещён только тем силовикам, которые уже уволились со службы, но во время работы имели высокие допуски к государственным секретам.

По мнению парламентариев, такая довольно строгая мера будет способствовать укреплению безопасности страны в период обострения международных отношений России со многими странами.

Вместе с тем, даже если данный закон будет принят, то правом ограничивать выезд бывших сотрудников на срок до пяти лет будут распоряжаться компетентные люди в ФСБ.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин уволили около 30 высокопоставленных чиновников из силовых ведомств.

Дмитрий Шевченко