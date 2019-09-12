Силовую ротацию начали на Дальнем Востоке

Озвученная на «полях» ВЭФ-2019 генпрокурором страны Юрием Чайкой процедура «регуляторной гильотины» проявилась на Дальнем Востоке масштабной ротацией силовых кадров, сообщает DEITA.RU.

Генпрокуратура РФ начала кадровые перестановки в ДФО сразу после единого дня голосования. Обошлось без варягов, региональных прокуроров поменяли местами.

Так, в должность Дальневосточного транспортного прокурора вступил амурчанин Виталий Каплунов, ранее занимавший пост прокурора Хабаровского края. Место главного законного представителя обвинения Хабаровского края занял Николай Рябов, в последние годы работавший в аналогичной должности в Сахалинской области. В островной регион же назначен кадр из Приморья: новым прокурором Сахалинской области стал бывший первый зампрокурора Приморского края. Вячеслава Шайбекова можно поздравить с возвращением на историческую родину. В Приморье же ранее был назначен экс-глава надзорных ведомств Якутии и Амурской области Николай Пилипчук.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Чайка на полях ВЭФ-2019 заявил, что органы прокурорского контроля продолжат работать в сторону отмены ряда законов и постановлений, тормозящих развитие предпринимательства на Дальнем Востоке.

Екатерина Цой